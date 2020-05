Tu som človekom alebo keď urobíš hlúposť

Reklamný slogan jednej nemenovanej firmy možno už roky znie: "Tu som človekom, tu nakupujem". Pôvod tohto sloganu je v nemeckom jazyku, resp. v nemeckej poézii.

Presnejšie, je to pozmenený citát z Fausta od Johanna Wolfganga von Goetheho, ktorý originálne znie:

"Hier bin ich Mensch, hier darf ich´s sein!", čo by sa dalo do slovenčiny preložiť ako "Tu som človekom, tu ním smiem byť!".

Nemenovaná firma pomerne nápadito a vtipne parafrázovala tento verš a vytvorila z neho v nemčine reklamný slogan "Hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein".

Vtip je v tom, že citát z Goetha je pre aspoň stredoškolsky vzdelaných Nemcov, alebo inak povedané, pre cieľovú skupinu tejto nemenovanej firmy, teda vzdelaných konzervatívnych Nemcov, notoricky známy. Asi ako pre obdobnú skupinu Slovače "mor ho, detvo môjho rodu" alebo "pozdravujem vás, lesy, hory".

A problém je v tom, že nemenovaná firma sa nesnažila nájsť pre každú krajinu, v ktorej pôsobí, analogicky silný a vtipný lokálny slogan, ale išla najjednoduchšou a najlacnejšou cestou: použila preklad (kalk). Tak vznikol na Slovensku nezmysel "Tu som človekom, tu nakupujem", v Česku "Zde jsem člověkem, zde nakupuji" a podobne aj v Chorvátsku či Maďarsku.

Keby som mal konanie marketingového oddelenia nemenovanej firmy ilustrovať na opačnom príklade, použil by som povedzme citát z Hviezdoslava:

"Pozdravujem vás, lesy, hory, z tej duše pozdravujem vás!", ten by som pre potreby reklamy na Slovensku upravil do podoby

"Pozdravujem vás, farby, laky, z tej duše pozdravujem vás!" a ten by som pre potreby nemeckej klientely upravil napríklad:

"Ich grüße euch, Farben, Lacke, aus dem Herzen grüße euch!" alebo pre potreby anglickej klientely: "Greetings to you, paints, lacquers, from the bottom of my heart!"

Hoci bol tento prekladateľský prešľap a reklamný nonsens mnohokrát preukázaný, nemenovaná firma stále nezmyselný slogan používa, zrejme v rámci realizácie hesla: Keď urobíš hlúposť a nechceš to priznať, tak na tej hlúposti musíš trvať.

Inak, táto nemenovaná firma rozbehla reklamnú kampaň s plagátom, na ktorom snáď ani čiarky a bodky nie sú celkom v poriadku. Okrem nezmyslu "Tu som človekom, tu nakupujem", možno na plagáte čítať už iba ďalšie dve perly ducha: "Je krása o súťaži?" a "Zmena začína v tebe".

K slovnému spojeniu "o tom" (tu konkrétne "o súťaži") napísal už pred mnohými rokmi český publicista Vladimír Just v Slovníku floskulí: „Snad vůbec nejpoužívanější, nejuniverzálnější klišé přelomu tisíciletí, nekorunovaný král floskulí téhle knihy i posledního tuctu let. Symbol jazykové globalizace a amerikanizace.“ Táto priam morová rana je otrockým kalkom z angličtiny. Už v zdrojovom jazyku je však aj ďalší patologický prvok frázy „o tom“. Angličtina nemá rada zložité väzby, iba ukladá vedľa seba slová ako symboly. Obrázok A rovná sa obrázku B: „A is about B“. Žiadne zložité, rozvinuté, štruktúrované predstavy. V jednoduchosti je sila, suverénne povedal zulukafer.

A napokon, "zmena začína v tebe". Možno by si autori takejto perly mohli vždy iba uvedomiť, čo alebo koho tá zmena začína. A keď nezačína nič a nikoho, tak to má zmysel iba so zámenom "sa". Zaiste by gramotnému človeku mohlo pomôcť aj príslušné okienko v jazykovej poradni.